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体育館を真っ赤に染め、女子の地元チーム・山陰合同銀行に声援を送る観客
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松江の建設業・藤原さん 命救ってくれた輸血に恩返し
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バドミントンＳ／Ｊリーグ 合銀女子に赤い応援
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益田で万葉かるた札取り合い白熱 心と耳を研ぎ澄ま…
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吉賀高生考案バーガー 益田のスーパーで商品化
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秋山英宏の全豪リポート どん欲に次の勝利求めろ
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テニス全豪、錦織は４回戦敗退
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入国禁止は「危険で違憲」 米１６州・首都が大統領令非難
【ワシントン共同】トランプ米大統領が難民受け入れ凍結やシリアなどイスラム圏７カ国からの入国禁止を決めた大統領令を巡り、ニューヨークなど１５州と米首都の司法長官は２９日、信仰の自由を侵害し「危険で憲法違反だ」と非難する共同声明を発表した。州の一部は合憲性を問う訴訟を検討しており、大統領令の「正当性」が司法の場で争われる可能性が出てきた。
(10:29)
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