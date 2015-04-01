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体育館を真っ赤に染め、女子の地元チーム・山陰合同銀行に声援を送る観客
体育館を真っ赤に染め、女子の地元チーム・山陰合同銀行に声援を送る観客 〔全文〕
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    入国禁止は「危険で違憲」　米１６州・首都が大統領令非難
    　【ワシントン共同】トランプ米大統領が難民受け入れ凍結やシリアなどイスラム圏７カ国からの入国禁止を決めた大統領令を巡り、ニューヨークなど１５州と米首都の司法長官は２９日、信仰の自由を侵害し「危険で憲法違反だ」と非難する共同声明を発表した。州の一部は合憲性を問う訴訟を検討しており、大統領令の「正当性」が司法の場で争われる可能性が出てきた。(10:29)［全文］
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