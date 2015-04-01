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日本テレビ系の特別番組「市川海老蔵に、ござりまする。」に出演した小林麻央さん
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郷土の方言に親しみを 「出雲弁だんだんかるた」大会
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水質変化や湖底環境テーマに 松江で汽水域研究発表会
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「神木」立て豊漁願う 松江・魚瀬左吉兆とんど
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豊漁願い龍神船海へ 松江の笠浦で龍神祭
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相模原の障害者施設事件教訓に 米子で学ぶ会
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（浜田市 安来市）
闘病の小林麻央さんがテレビ出演 「チャンスを神様下さい」
歌舞伎俳優の市川海老蔵さん（３９）の妻で、乳がんで闘病中のフリーアナウンサー小林麻央さん（３４）が出演した日本テレビ系の特別番組「市川海老蔵に、ござりまする。」が９日夜、放送された。テレビ出演は、がん公表後初めて。
(01:41)
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島根勝利 新春飾る Ｂリーグ２部
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米子北初戦快勝 全国高校サッカー
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石見智翠館１６強 全国高校ラグビー
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全国高校ラグビー 米子工初戦突破ならず
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