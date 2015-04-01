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北朝鮮ＩＣＢＭ準備「最終段階」 金正恩氏が新年の辞
【北京共同】北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長は１日、国営メディアを通じて今年の施政方針に当たる「新年の辞」を発表し、大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）の発射実験の準備が「最終段階」に入ったと述べた。２０日にトランプ新政権が発足する米国に対しては「敵視政策」の撤回を求めた。
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