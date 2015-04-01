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　２０１７年の「新年の辞」を発表する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長（朝鮮中央通信撮影・共同）
　２０１７年の「新年の辞」を発表する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長（朝鮮中央通信撮影・共同） 〔全文〕
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北朝鮮ＩＣＢＭ準備「最終段階」　金正恩氏が新年の辞
　【北京共同】北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長は１日、国営メディアを通じて今年の施政方針に当たる「新年の辞」を発表し、大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）の発射実験の準備が「最終段階」に入ったと述べた。２０日にトランプ新政権が発足する米国に対しては「敵視政策」の撤回を求めた。(18:08)［全文］
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