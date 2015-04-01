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天皇陛下の退位を巡る法整備に向けた協議に臨む（左から）参院の郡司彰副議長、伊達忠一議長、衆院の大島理森議長、川端達夫副議長＝１６日午後、国会
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（浜田市 安来市）
２４日にも退位論議を要請 首相が衆参議長に、報告は３月
安倍晋三首相は、天皇陛下の退位を巡る有識者会議が２３日にまとめる論点整理について、衆参両院の正副議長に２４日にも説明するとともに国会論議を要請する方向で調整に入った。首相が立法府のトップに議論を求めるという異例の対応により、法案提出前の意見調整を重視する姿勢を示すのが狙い。両院正副議長は１６日、国会内で会談し、与野党論議を衆参合同で行うことを決めた。議長らが与野党の意見を個別に聴取。相違点は両論を併記し、３月中に政府に報告する見通しだ。
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