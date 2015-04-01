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　火災があった店舗兼住宅で消火活動にあたる消防隊員ら＝４日午前３時２０分ごろ、栃木県小山市
　火災があった店舗兼住宅で消火活動にあたる消防隊員ら＝４日午前３時２０分ごろ、栃木県小山市 〔全文〕
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    国防長官、経費負担を評価　日米、南シナ海で関与強化
    　稲田朋美防衛相は４日午前、マティス米国防長官と防衛省で初めて会談した。マティス氏は、日本による米軍駐留経費負担について会談後の共同記者会見で「日本はコストや負担の共有に関してモデルとなってきた」と評価した。双方は会談で南シナ海での中国の活動に関して「安全保障上の懸念」として関与を強化していく考えで合意。北朝鮮の核・ミサイル開発は地域の安定への重大な脅威だとの認識で一致。日米韓で連携対処することを確認した。(12:26)［全文］
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